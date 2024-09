Stepptanz: Edwin Berchtold gewinnt fünf Schweizer Meistertitel

Edwin Berchtold aus Suhr konnte in der Kategorie Solo Herren bereits zum neunten Mal in Folge die Goldmedaille gewinnen.

Bild: ZVG/Reinhard Egli, move-pix

Edwin Berchtold aus Suhr triumphierte an den Schweizer Meisterschaften im Stepptanz in Winterthur. Mit fünf Gold- und einer Bronzemedaille setzt der Elite-Tänzer seine beeindruckende Siegesserie fort und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaften in Prag.

Ein goldenes Wochenende liegt hinter Edwin Berchtold, dem talentierten Stepptänzer aus Suhr. Bei den Schweizer Meisterschaften im Stepptanz, die am 21. und 22. September in der AXA Arena in Winterthur ausgetragen wurden, setzte er erneut Masstäbe. In der Altersgruppe «Elite» trat er in mehreren Kategorien an und konnte insgesamt fünf Goldmedaillen sowie eine Bronzemedaille erringen.

Besonders beeindruckend: In der Kategorie Solo Herren gewann Edwin Berchtold bereits zum neunten Mal in Folge die Goldmedaille – eine Leistung, die seine Ausnahmestellung im Schweizer Stepptanzsport unterstreicht. Neben dem Solo-Triumph sicherte er sich auch den ersten Platz im «Cutting Contest» und im Duo mit Florence Dreier. Weitere Goldmedaillen holte er mit Daniel Leveillé aus Genf in der «Vintage Routine» sowie mit der «Small Group» des Dance Studio Borak.