STV Leerau: Neuer Vorstand gibt nach geglückter Fusion Vollgas

Ziel des neuen Vereins ist es, vor allem in der Administration sowie der Vereinsführung effizienter zu arbeiten. «Die Grösse erlaubt ebenso mehr Möglichkeiten in der Umsetzung von Veranstaltungen, was dem Dorfleben zugutekommen soll», sagt Präsident Andermatt. Ein grosses Ziel sei weiter, mit einem umfangreichen und attraktiven Sport-Angebot jedem und jeder – von jung bis alt – einen Platz im STV Leerau anzubieten. «Die Trainingseinheiten sollen mehr Zeit erhalten, um die Leistungen in den einzelnen Disziplinen zu steigern und so am Turnfest, welches den Höhepunkt des Vereinsjahres darstellt, gute Ergebnisse zu erzielen.» Auch die Zusammenarbeit in den Jugendabteilungen soll gefördert und gestärkt werden, um als Verein in Leerau langfristig attraktiv zu bleiben und das Vereins- und Dorfleben nachhaltig zu stärken.