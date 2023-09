SVP und FDP spannen im Gemeinderatswahlkampf zusammen – Yvette Körber soll Ammann werden, Hans Schibli Gemeinderat

So unterstützt die FDP die Kandidatur von Gemeinderätin Yvette Körber (50) als Frau Gemeindeammann und die SVP unterstützt die Kandidatur von Hans Schibli (51) als neuen Gemeinderat. Das teilten die beiden Parteien am Freitag in einem Schreiben mit.

Harry Knaus, Präsident der FDP betont weiter: «Mit der Zusammenarbeit und einem bürgerlichen Gemeindeammann blicken wir auch weiter in die Zukunft, in der es viele Herausforderungen für unser Dorf zu meistern gibt».

Die Ersatzwahlen für den Oberentfelder Gemeinderat wurden nötig, weil Gemeindeammann Markus Bircher (FDP) aus gesundheitlichen Gründen und per sofort zurückgetreten ist.

Die Ersatzwahlen finden am 22. Oktober statt. ran