Tennis: Viele Favoritensiege an den kantonalen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren

Marco Heimgartner (R3, TC Buchs) war top gesetzt und gewann im Final gegen Pascal Rennhard (R3, TC Rohrdorferberg)mit 6:2, 4:6, 6:0. Bild: FAB

An den kantonalen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren, die in Teufenthal zu Ende gegangen sind, setzten sich in den Hauptkategorien praktisch ausschliesslich die Favoritinnen und Favoriten durch.

Bei den Männern in der Kategorie 35+ duellierten sich im Final die beiden top gesetzten Spieler Marco Heimgartner (R3, TC Buchs) und Pascal Rennhard (R3, TC Rohrdorferberg). Die beiden kennen sich bestens, haben sie doch zuletzt an den kantonalen Meisterschaften öfters die Rackets gekreuzt. Und oft waren die Partien hart umkämpft. So auch diesmal. Heimgartner und Rennhard lieferten sich viele lange, kräftezehrende Ballwechsel. Letztlich konnte sich Heimgartner in drei Sätzen durchsetzen und siegte mit 6:2, 4:6, 6:0.

Bettina Ernst (R2, TC Buchs) gewann das Turnier mit wenig Aufwand.

Bei den Frauen in der Kategorie 30+ durfte sich Bettina Ernst (R2, TC Buchs) über den Turniersieg freuen. Allerdings profitierte sie davon, dass ihre härteste Konkurrentin und Titelverteidigerin Nadine Sanfilippo (R2, TC Neuenhof) nicht antreten konnte und zwei ihrer drei Gruppenspiele Forfait geben musste. So musste Bettina Ernst für ihren Turniersieg lediglich zwei Partien für sich entscheiden, was sie souverän getan hat.

Ruch und Baumgartner-Ziegler ohne Probleme

Apropos souverän: Souverän waren auch die Auftritte von Philippe Ruch (R1, TC Teufenthal). Der Lokalmatador, der als stärkster Spieler des gesamten Turniers an den Start ging, bekundete bei seinen Auftritten in der Altersklasse 40+ keinerlei Probleme und siegte ohne Satzverlust. Im Final schlug er seinen Interclub-Teamkollegen Deon Bowman (R5) klar und deutlich mit 6:0, 6:2.

Philippe Ruch (R1, TC Teufenthal) spielte souverän und war der stärkste Spieler des gesamten Turniers.

Eine souveräne Siegerin gabs auch in der Kategorie 45+ der Frauen. Dort wurde Turniernummer eins Beatrice Baumgartner-Ziegler (R2, TC Rothrist) ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gab sich bei ihren drei Auftritten keine Blösse und gewann jeweils ohne Satzverlust. Im Final schlug sie die ungesetzte Lokalmatadorin Noëlle Angelicchio (R5, TC Teufenthal) mit 6:4, 6:1.

Müller muss kämpfen

In der Kategorie 55+ der Männer kam es im Endspiel zum Duell der beiden Namensvetter und Doppelpartner Daniel Müller (R3, TC Teufenthal) und Daniel Roth (R4, TC Aarau). Die beiden lieferten sich einen Kampf über drei Sätze, wobei Müller letztlich seiner Favoritenrolle gerecht wurde, auch wenn er im zweiten Satz von Roth phasenweise klar dominiert wurde. Müller setzte sich mit 6:3, 0:6, 6:3 durch.

Daniel Müller (R3, TC Teufenthal) gewann in der Kategorie 55+ der Männer.

Eine Klasse für sich war in der Kategorie 65+ Martin Gloor (R3, TC Teufenthal). Der frisch gebackene Schweizer Meister in dieser Altersklasse liess rein gar nichts anbrennen und gab bei seinen drei Siegen nur gerade zwei Games ab. In derselben Altersklasse bei den Frauen siegte mit Jutta Siegrist (R4, TC Teufenthal) ebenfalls die Nummer eins der Setzliste. Sie gewann ihre drei Gruppenspiele jeweils ohne einen Satz abzugeben.

Martin Gloor (R3, TC Teufenthal) war eine Klasse für sich in der Kategorie 65+.

Döbeli siegt bei den Ältesten

Bei den Männern 70+ spielten im Final Beat Rennhard (R4, TC Zofingen) und Max Hegi (R5, TC Bremgarten) gegeneinander. Rennhard konnte den ersten Durchgang für sich entscheiden und führte auch in Satz Nummer zwei mit 2:1. Dann aber musste er die Partie aufgeben, wodurch der Titel an Max Hegi ging. Bei den Ältesten, den Männern 80+, gewann Paul Döbeli (R7, TC Muri) dank drei Siegen in den Gruppenspielen. Einzig gegen den zweitklassierten Rolf Bachmann (R7, TC Lenzburg) musste er einen Satz abgeben, gewann aber das Champions Tie Break deutlich mit 10:3.

Favoritensiege im Doppel