Tennisclub Entfelden: Reich bepacktes Vereinsjahr

Zügig führte Präsident Florian Schmid durch die Traktandenliste und blickte auf ein vielfältiges und attraktives Jahresprogramm zurück. Der Saisonstart mit dem Eröffnungsbrunch, die Interclub-Saison, das Anfängertennis, das Juniorencamp in den Sommerferien und natürlich der Super-TCE-Day mit den Finalspielen der internen Clubmeisterschaften waren einige der Highlights im Jahr 2022. Mehr als sechs Monate konnte auf den fünf Sandplätzen Tennis gespielt und das Clubleben genossen werden. So ist nun auch die Vorfreude gross, wenn es dann bald wieder losgeht auf der wunderschönen Anlage im Schützenrain.

Die Jahresrechnung wurde mit einer gesunden finanziellen Situation präsentiert. Dies ist vor allem einem konstanten Mitgliederbestand und gesteigerten Einnahmen in Sachen Sponsoring zu verdanken. Die Finanzlage ermöglicht es dem Vorstand das Projekt Allwetterplätze weiterzuverfolgen. Die neuen Plätze würden das Tennis spielen zukünftig auch in den weniger warmen oder sonnigen Monaten ermöglichen und so nach der Schliessung der Tennishalle aarau-West zumindest teilweise Ersatz bieten.