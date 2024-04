Theatergesellschaft Oberentfelden: Workshops für Neulinge

Wer möchte nicht gerne mal jemand anderes sein? Charakterzüge ausleben, die man in der Realität mit Vorteil unterdrückt oder die überhaupt nicht dem eigenen Naturell entsprechen? Auf der Bühne ist dies alles möglich, und so manche und mancher hat sich schon gewundert, wie das Theaterspielen eine überaus befriedigende Abwechslung zum Alltag bietet.

Für all jene, die mal versuchshalber auf der Bühne stehen möchten, bietet die Theatergesellschaft Oberentfelden wiederum eine Workshop-Serie für Neulinge an. Spielerinnen und Spieler, mit Vorteil zwischen 16 und 50 Jahren, sind eingeladen, an vier Abenden Grundlagen des Theaterspiels kennenzulernen. Unter der Leitung von Regisseur Nicolas Russi wird improvisiert, werden kurze Szenen geprobt und auf spielerische Weise Elemente des schauspielerischen Handwerks erläutert und umgesetzt.

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos und mit keinen Verpflichtungen verbunden. Man muss nicht an allen vier Abenden dabei sein, es wird jedoch eine Mindestteilnahme an zwei Abenden erwartet.

Die Workshops finden im Probelokal der Theatergesellschaft Oberentfelden statt (Untergeschoss des Behindertenwohnheims der Stiftung Orte zum Leben an der Alten Luzernerstrasse 3 in Oberentfelden). TGO