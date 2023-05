Tobias Widmer und Nick Alpiger gewinnen Frühjahrsschwinget in Suhr

Die zahlreichen Zuschauer in Suhr erhielten am Frühjahrsschwinget guten Schwingsport geboten. Nach fünf Gängen lagen mit Nick Alpiger, Tobias Widmer, Sinisha Lüscher und Jan Roth (Erlinsbach ) vier Schwinger punktgleich an der Spitze. Weil Alpiger und Widmer bereits im 5. Gang aufeinander trafen (und stellten), teilte das Kampfgericht Widmer den aufstrebenden Lüscher für den Schlussgang zu. Alpiger musste gegen Roth an die Arbeit und gewann seinen letzten Gang mit der Maximalnote. So war bereits vor dem Schlussgang klar, dass er das Fest gewinnen wir. Die Frage war nur noch, ob als alleiniger Sieger oder nicht. Weil der Eidgenosse Widmer den jungen Aktivschwinger Lüscher nach kurzer Zeit ins Sägemehl bettete, schloss der Kölliker das Frühjahrsschwinget in Suhr auf Rang 1a ab, Alpiger auf Rang 1b.

Widmer hingegen musste den ganzen Tag «unten durch». Er leidet seit einiger Zeit an Rückenproblemen und hätte wohl frühzeitig aufgegeben, wäre es nicht sein «Heimfest» gewesen. Er weiss noch nicht, ob er am kommenden Wochenende am ersten Kranzfest in der Nordwestschweiz, am Basellandschaftlichen in Ettingen, an den Start gehen kann. Zu wünschen wäre es ihm, denn er macht bereits zum Saisonstart einen starken Eindruck. RAN/pd