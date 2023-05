Trainer Charly Grütter muss die Red Boots Aarau verlassen

In der wenige Zeilen umfassenden Mitteilung des Vereins heisst es: «Trotz der erfolgreichen Saison 2022/23 der Red Boots Aarau – mit dem 8. Platz und der Qualifikation für die Play-Offs – hat sich der Vorstand der FC Aarau Frauen entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Charly Grüter in der kommenden Saison nicht fortzusetzen.» Und weiter: «Der Vorstand dankt Charly Grüter für sein hohes Engagement, die gute Zusammenarbeit und den erfolgreichen 8. Platz in der höchsten Frauenliga.» Zu guter Letzt wünscht der Vorstand Charly Grüter «alles Gute für die Zukunft».