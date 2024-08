Tschüss Aarau, hallo Welt – Christoph Rohrer verabschiedet sich nach 13 Jahren bei der Stadt Aarau

Zum Abschied lud er alle seine Wegbegleiter zu einem Fest in den Jugendtreff Wenk ein. «Ich durfte mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten und ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam hier in Aarau aufgebaut haben». Es seien die unzähligen Begegnungen und Erlebnisse mit den Jugendlichen, die ihm am stärksten in Erinnerungen bleiben würden, sagt er, als ein junger Mann vor ihn tritt. Er ist in Aarau aufgewachsen und hat als Jugendlicher viel Zeit im Wenk verbracht. «Ich möchte nicht nur Tschüss, sondern vor allem auch Danke sagen. Du hast mein Leben geprägt», richtet der junge Mann sein Wort an Christoph Rohrer, der sich wiederum gerührt über die Worte bedankt und sich verabschiedet. «Und das wiederum war einer der Beweise, dass das, was wir hier leisten, etwas bringt. Unser Erfolg kann weder an Geld noch an anderen materiellen Dingen gemessen werden.»