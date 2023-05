Umbauarbeiten für den Testlauf «Tempo 30» auf der Bahnhofstrassee Aarau gestartet

Trottoirüberfahrt und Bushaltekanten können ab Fertigstellung benutzt werden

Im Anschluss folgen die Arbeiten an der Trottoirüberfahrt über die Bankstrasse, welche ebenfalls eine Woche dauern werden. Die Trottoirüberfahrten werden so realisiert, dass immer jeweils eine Fahrspur befahrbar ist, um die Zu- und Wegfahrten jederzeit sicherzustellen. Ab Fertigstellung im Juni 2023 haben die Fussgängerinnen und Fussgänger auf den Trottoirüberfahrten bereits Vortritt.

Ab Mitte Juni 2023 werden die beiden Bushaltestellen Aarau Kunsthaus in Fahrbahnhaltestellen umgebaut. Zuerst diejenige in Fahrtrichtung Bahnhof und dann Mitte Juli 2023 diejenige in Richtung Aargauerplatz. Die Bauarbeiten dauern je Haltkante etwa zwei Wochen. Nach Umbauende werden diese auch bereits in Betrieb genommen und anschliessend die bestehenden Busbuchten zurückgebaut. Die Arbeiten werden so ausgeführt, dass alle Verkehrsbeziehungen offen und befahrbar bleiben.