UNICEF Label: Muhen gibt den Kindern eine Stimme

Ami Keller-Gerber, Delegierte von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, überreichte am Freitagabend der Gemeinde Muhen das UNICEF Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Offiziell erhielt Muhen bereits Ende 2022 die Zertifizierung. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, wurde das Label der Gemeinde nun im Rahmen des Eröffnungsakts auf dem Jugendfest in Muhen überreicht.

«In den letzten Jahren hat die Gemeinde Muhen mit grossem Engagement die verschiedenen Prozessschritte hin zum Label erfolgreich durchlaufen. Ich bin beeindruckt, was alles geleistet worden ist. Dafür möchte ich allen involvierten Personen meine Wertschätzung und Achtung ausdrücken», sagte Ami Keller-Gerber anlässlich ihrer Rede. «Die Zertifizierung durch UNICEF zeichnet dieses Bekenntnis aus und ist gleichzeitig Startschuss und Aufforderung zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.». Entgegengenommen wurde das Label von Vizeammann Gertrud Jost, die als zuständige Gemeinderätin auf politischer Ebene den Prozess zur Zertifizierung vorantrieb. Die festliche Übergabe wurde umrahmt von musikalischen Auftritten und Essensständen.

In einem mehrjährigen Prozess und in enger Zusammenarbeit mit der Jugendkommission hat sich die Gemeinde Muhen mit den Themen Kinder- und Jugendförderung, Partizipation und Kinderrechte auseinandergesetzt. Die Jugendkommission wurde mittlerweile zur Kinder- und Jugendkommission ausgeweitet, um sich der Anliegen aller Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen annehmen zu können. Auf Grundlage einer umfassenden Einschätzung des Status Quo und unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in Muhen wurde ein Aktionsplan entwickelt.