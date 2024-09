Unihockey Schweizer Cup 1/16-Final: NLA-Teams liessen gegen die unterklassigen Aarauer nichts anbrennen

Cupspektakel in der Schachenhalle Aarau: Die beiden Aarauer 1.-Liga-Teams waren im Cup gegen die NLA-Teams aus dem Kanton Bern chancenlos.

Bilder: Yannis Bontempi

Die beiden Fanionteams der Damen und Herren von Team Aarau bekamen es im 1/16-Final des Unihockey Schweizer Cup mit den beiden Berner Nationalliga A-Teams Wizards Bern-Burgdorf (0:13) und Floorball Köniz (0:8) zu tun. Die Niederlagen fielen deutlich aus.

Am Samstag empfing das Damen I von Team Aarau (1. Liga, Grossfeld) das Nationalliga A-Team Wizards Bern-Burgdorf. Die Gastgeberinnen gingen als klare Aussenseiterinnen ins Spiel. Schon früh zeigte sich die spielerische Überlegenheit der Wizards. In der 5. Minute gelang ihnen bereits das 1:0. Die Aarauerinnen kämpften tapfer und hielten gut dagegen. Trotzdem gelang es den Bernerinnen mit einem 5:0 in die erste Pause zu gehen. Bis zum Ende des zweiten Drittels zogen sie auf 10:0 davon.

Im letzten Drittel versuchten die Aarauerinnen, sich mit schnellen Vorstössen mehr Offensivaktionen zu erarbeiten. Die Wizards blieben jedoch dominant und erzielten drei weitere Tore zum Endstand von 13:0.

Trotz der klaren Niederlage blicken die Adlerinnen auf ein tolles Cuperlebnis zurück und können viel für die Zukunft mitnehmen.

Gleich darauf traf das Herren I von Team Aarau (1 Liga, Grossfeld) auf Floorball Köniz, welches ebenfalls in der höchsten Schweizer Unihockey-Liga spielt. Die Gäste liessen den Ball geduldig in den eigenen Reihen zirkulieren und suchten den Abschluss erst, wenn Aarau zu spät kam. Aarau hingegen kam im 1. Drittel insgesamt nur zu kleineren Torchancen und war selten in Ballbesitz. Trotzdem lag das NLA-Team nach den ersten 20 Minuten erst mit 1:0 in Führung.

Immerhin steigerte sich Aarau im Mittelabschnitt in der Offensive merklich. Die Abschlüsse blieben aber zu unpräzise und es fehlte auch das letzte Quäntchen Glück. Den Gästen gelangen drei weitere Tore und so stand es nach 40 Minuten 4:0 für die Oberklassigen.

Im Schlussdrittel erhöhte das NLA-Team das Skore sukzessive. Aarau versuchte mit etwas mehr Risiko den Ehrentreffer zu erzielen, was ihnen jedoch nicht gelang. So stand es am Ende 0:8 aus Aarauer Sicht.

Die Aarauer Trainercrew resümierte zwar eine defensiv disziplinierte, jederzeit sehr engagierte, aber offensiv etwas zu laue Leistung.

Die Fans in der Halle sorgten in beiden Spielen mit ihrer unermüdlich und lautstark Unterstützung für eine positive Stimmung und ein tolles Cuperlebnis. Auch wenn die erhofften Ehrentreffe ausblieben. Tanja Troxler