Verkehrseinschränkungen während des Aarauer Rüeblimärts

Die Stadtpolizei Aarau sperrt am Tag des Rüeblimärts, Mittwoch, 1. November 2023, aus Sicherheitsgründen den Graben und Teile der Altstadt (Schlossplatz/Laurenzentorgasse) für den Verkehr. Der öffentliche Bus wird den ganzen Tag, ab Betriebsaufnahme, von der Vorderen Vorstadt via Ziegelrain nach Erlinsbach, Küttigen und Biberstein umgeleitet. Die Haltestelle Holzmarkt wird an die Vordere Vorstadt verlegt. Die Haltestellen Holzmarkt und Rathaus können stadtauswärts weder von den Bussen noch von den Postautos angefahren werden.

Am Tag des Rüeblimärts sind wegen der Sperre von Graben und Schlossplatz keine Fahrten in die westlichen Teile der Altstadt (Rathausgasse/Kirchplatz) möglich. Aus diesem Grund sind am Mittwoch, 1. November 2023, Fahrten zum Güterumschlag in der Altstadt wie auch Fahrten aus der Altstadt via Zollrain ausnahmsweise erlaubt.