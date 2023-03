Philipp Bonorand tritt an der nächsten GV als FCA-Präsident zurück. Bild: FCA

Viele Fragezeichen beim FC Aarau

Vor zehn Tagen verlor der FC Aarau gegen Stade Lausanne Ouchy in der Nachspielzeit alle drei Punkte, am vergangenen Freitag liess der FCA dem Leader FC Wil auf dessen Platz keine Chance. Am Rücktritt des Präsidenten ändert das nichts und viele Fragezeichen bleiben.