Peter Schneider (Vegi) und Manuela Schmid-Schneider (Fleischgericht) vom «Gasthof zum Schützen» präsentieren zusammen mit Maienzugkommissionspräsidentin Silvia Dell'Aquila, die Maienzug-Bankett-Menus 2023. Bild: RAN

Vieles ändert am Maienzug 2023, ausser dem Bankett-Menu

Kein Telliring, keine Schanz, neue Umzugsroute, späterer Umzugsstart. Das alles ist schon seit einigen Monaten bekannt. Anlässlich des Probeessens von gestern Mittwoch, 7. Juni, verkündete Stadträtin Silvia Dell'Aquila nun aber noch weitere Neuerungen. So wird es an der Morgenfeier keine Reden mehr geben und falls das Schlechtwetterprogramm stattfindet, entfällt auch die Morgenfeier und der Umzug wird noch kürzer. Was 1:1 bleibt, wie im letzten Jahr sind die zwei Menüs, zubereitet vom Team des «Schützen» in Aarau.