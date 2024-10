Waldeck kaufen? Ja – aber «nur» für 2 Millionen Franken

Das Dorfzentrum ist schon seit einigen Jahren Gesprächsthema in Muhen. 2013 wurde ein Ortsplanungsleitbild vorgestellt, es folgten Mitwirkungen bezüglich der Gestaltung des Dorfzentrums und es liegen zentrumsnahe Gestaltungspläne in den Schubladen der Abteilung Bau und Planung, die nächstens einen Schritt weiterkommen sollen. Alle bisher geführten Diskussionen beinhalteten emotionale Komponenten und individuelle Interessen: Was die «Waldeck» angeht, hat die Bevölkerung den kultigen Treffpunkt in der «Hoperia» ins Herz geschlossen, man hat hier schon mit Fackeln gegen ein Asylzentrum protestiert und zeitweilig war ein Kindergarten eingemietet.

Sollte es nicht noch in irgendeiner Form zu einem Referendum kommen, muss der Gemeinderat nun mit der Besitzerin der Liegenschaft, die Amazam AG in Baar neu verhandeln. Gemeindeammann Andreas Urech zeigte sich aufgrund bisheriger Verhandlungen eher skeptisch – von der Amazam AG war auf Anfrage dieser Zeitung noch kein Stimmungsbild in Erfahrung zu bringen. Klar ist: Scheitert die Kauf-Absicht erneut, hat die Gemeinde nur noch im Rahmen des Gestaltungsplans Einfluss auf diesen Teil der Zentrumsgestaltung. Ob die Zwischennutzung mittel- und langfristig bleibt, ob das Gebäude renoviert oder abgerissen wird, ob Schulraum oder Wohnungen entstehen – all dies steht unabhängig von einem Kauf, so oder so in den Sternen. RC