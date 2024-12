Weihnachtliche «Alte Bürsti»

Bei den zahlreichen schönen Weihnachtsmärkten, die man in den vergangenen Wochen geniessen durfte, konnte man die Vielfalt der regionalen und überregionalen Produktion kennenlernen. Mit viel Liebe entstanden Märkte, bei denen das gemütliche Verweilen sehr leicht fiel. In der «Alten Bürsti» in Oberentfelden kommt noch einmal eine Prise zusätzlicher Charme hinzu, denn die engen Gassen wischen den verschiedenen Gebäuden erinnern fast ein bisschen an die Winkelgasse aus Harry Potters Welt. Es fehlte höchstens noch ein bisschen Schnee. An den vielen Ständen fand man beim Flanieren nicht nur Geschenke für seine Liebsten, sondern man begegnete aufgestellten Menschen aus Nah und Fern. Der Weihnachtsmarkt in der «Alten Bürsti» war für jene ein echter Geheimtipp, die sich vom kulinarischen Angebot verwöhnen lassen wollte, etwa in der Suppenstube oder im «Gmeindrots Kafi». RC