Wenn der Gemeindeammann als Asterix durchs Dorf geht

«Die Schule tauchte in die Welt der Helden ein», bestätigte dann auch Schulleiterin Barbara Küng in ihrer Festrede. Zahlreiche Helden aus der Film- und Märchenwelt führte sie auf, um umgehend zu relativieren, «Helden sind wir doch alle – die freiwilligen Helfer wie auch die Kinder». 450 Schülerinnen und Schüler sangen auf der Bühne das Heldenfestlied «We Are Heros». Die Eltern applaudierten, das Festzelt bebte. Dass die Schülerinnen und Schüler Helden sind, bewiesen sie während der Projektwoche. Sie sammelten Müll von Müheler Strassen und Feldern, sangen Lieder im Altersheim, gaben in der Gastronomie ihr Debut und griffen dem Förster helfend unter die Arme.