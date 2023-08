WEZ Outlet: Für Schnäppchen-Jäger aus Nah und Fern

Eigentlich ist Claudio Concina Qualitätsprüfer bei der WEZ Kunststoffwerk AG in Oberentfelden. Am Mittwoch aber öffnet er jeweils pünktlich um 9.30 Uhr den WEZ Outlet -Shop, den er zusammen mit Barbara Vignes – sie arbeitet normalerweise in der Fertigung & Montage – einen Tag in der Woche betreibt. Dieser Direktverkauf ab Fabrik ist äusserst beliebt und lockt Woche für Woche zahlreiche Schnäppchenjäger aus Nah und Fern nach Oberentfelden.