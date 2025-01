Yves Probst ist neuer Generalagent der Mobiliar Aarau

Wechsel bei der Mobiliar Aarau: Daniel Probst übergibt die Leitung an Yves Probst.

Bild: Mobiliar

Wechsel an der Spitze der Mobiliar Aarau: Daniel Probst übergibt die Leitung der Generalagentur per 1. Januar 2025 an Yves Probst. Damit geht die Leitung der Generalagentur bereits an die dritte Generation.

Der neue Mobiliar Generalagent in Aarau heisst Yves Probst. Er folgt per 1. Januar 2025 auf seinen Vater Daniel Probst, womit die Leitung der Generalagentur bereits an die dritte Generation übergeht. Der 36-jährige Yves Probst begann seine Karriere mit einer Lehre als Mediamatiker bei der Druckerei AG Suhr, wo er danach in der Beratung, im Verkauf und als Projektleiter erste Berufserfahrungen sammelte. Vor zwölf Jahren zog es ihn ins Marketing der Mobiliar, ehe er als Versicherungsberater zur Generalagentur Rheinfelden wechselte. Führungserfahrung holte er sich ab 2019, indem er die Leitung des Bereichs Kundenberatung und Kundenservice auf der GA Meilen übernahm. Nun führt Yves Probst die mehr als 50-jährige Familiendynastie in Aarau weiter. Er ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Küttigen.



Nach über 40 Jahren bei der Mobiliar, davon fast 30 als Generalagent in Aarau, tritt Daniel Probst in den Ruhestand. Nach seiner KV-Lehre im Bankgeschäft wechselte er 1982 in den Schadendienst der Mobiliar Generalagentur Reinach. Nach Stationen in den Generalagenturen Olten, Genf und Muri (AG) sowie als Hauptagent der Agentur Brugg wurde Daniel Probst 1996 Generalagent in Aarau. Er übernahm die Generalagentur von seinem Vater Christian Probst, der diese über 20 Jahre lang geführt hatte.

Die Mobiliar Aarau ist eine von 80 Generalagenturen der Mobiliar. Sie sind eigenständige KMU, die in der lokalen Wirtschaft verankert sind und sich in der Region für Kultur, Sport und nachhaltige Projekte engagieren. Die Mobiliar zeichnet sich durch ihre dezentrale Struktur aus – sowohl bei der Beratung als auch im Schadenfall. So werden neun von zehn Schäden vor Ort durch die Generalagentur erledigt. Zudem wird für Arbeiten rund um die Schadenbehebung wenn immer möglich das lokale Gewerbe berücksichtigt.

