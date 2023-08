Yvette Körber (SVP) kandidiert für das Amt des Gemeindeammanns

Mit über 30 Jahren Führungserfahrung bringt Yvette Körber eine breite Palette von Kompetenzen mit, die sie in ihre potenzielle Rolle als Gemeindeammann einbringen kann. Yvette Körber wird am ausserordentlichen Parteitag am 2. September nominiert werden, bei dem ihre Fähigkeiten und ihre sachorientierte Politik im Mittelpunkt stehen. Yvette Körber hat sich bereits als engagierte Gemeinderätin einen Namen gemacht.

Dank ihr konnten bedeutende Kosteneinsparungen realisiert werden. Mit der Leitung diverser Projekte hat Yvette Körber ihre Fähigkeiten in der Strukturierung und Organisation bewiesen. Sie führte erfolgreich Massnahmen auf der Verwaltung ein und gestaltet aktiv Inhalte zusammen mit der Bevölkerung, so zum Beispiel die Zentrumsplanung oder die Initiierung des Weihnachtsmarktes in Oberentfelden.



Besonders hervorzuheben ist, dass Yvette Körber nach dem Rücktritt des Gemeindeammanns interimistisch die Leitung der Technischen Betriebe übernommen hat. In dieser herausfordernden Zeit hat sie bewiesen, dass sie in der Lage ist, Verantwortung zu tragen und wichtige Entscheidungen zu treffen.



Sie steht für eine kontinuierliche und kompetente Führung, die die Gemeinde zielgerichtet in die Zukunft entwickeln kann. SVP