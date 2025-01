Zurück aus dem Trainingslager

Vertraut man den Bildern die der FC Aarau in den Sozialen Medien zeigt, scheint die Stimmung im Trainingslager in Antalya ausgezeichnet gewesen zu sein. Bei besten äusseren Bedingungen trainieren zu können, war dabei nur eine der Absichten, die dem Ausflug nach Belek zu Grunde lagen. Trainer Brunello Iacopetta setzte im Trainingslager ebenso stark auf die Teambildung und nahm dazu sogar einen Mentaltrainer mit. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr verzichtete der damalige Trainer Alex Frei auf ein vergleichbares Klassenlager. Vielleicht war das ja der Grund, warum im Frühling 2024 kein echter Zusammenhalt im Team zu spüren war?

Das Team ist mittlerweile in die Schweiz zurückgekehrt. In den beiden Trainingspielen präsentierte sich der FC Aarau zuvor solide. Die 1:3-Niederlage gegen Schalke 04 wurde erst durch einen Penalty-Pfiff der sonderbaren Art eingeläutet. Gegen den FC Erzgebirge Aue (3. Bundesliga) konnten die Aarauer 2:1 gewinnen – ebenfalls dank einem Penalty. Zur Unterhaltung trug ein kleiner Hund bei, der über das Spielfeld flitzte und den viel zu grossen Ball zu seinem Eigen machen wollte.

Zum Einsatz kamen alle gesunden mitgereisten Spieler. Besonders im ersten Spiel schlugen sich einige Spieler mit Unwohlsein herum, Wie die Startelf in Zukunft aussehen könnte, darüber wird wohl das letzte Testspiel gegen den FC Biel am Samstag, 18. Januar Hinweise geben (Anpfiff auf der Sportanlage Längfeld 2 ist um 14.30 Uhr). Izer Aliu und Raul Bobadilla stehen dem Team nach ihren Verletzungen aller Voraussicht nach zum Rückrundenstart am 24. Januar in Nyon wieder zur Verfügung. Bei Olivier Jäckle dürfte es noch etwas länger dauern, bis sein Sprunggelenk wieder voll belastbar ist. Der 15 Jahre junge Gian Vogt und der 17-jährige Dominik Simic drängen sich derweil noch nicht für Einsätze in der ersten Mannschaft auf. Dass die jungen Männer dennoch mit ins Trainingslager durften, unterstreicht die Absicht des FC Aarau, Talente aus den eigenen Reihen intensiv zu fördern. Eher nicht überzeugt hat Testspieler Junior Eyamba – Stand heute ist der Zuzug von Emmanuel Essiam die einzige Verstärkung im Hinblick auf den Rückrundenstart. Möglicherweise wird der FC Aarau dieser Tage einen weiteren Zuzug vollziehen, momentan besteht nach dem Abgang von Emmanuel Ernest noch Handlungsbedarf im Sturm.

REMO CONOCI