Zwei Titel für Karin Dietiker vom TC Buchs

Die Doppel- und Mixedkategorien waren dabei fest in Buchser Hand. Die Paarung Maja Osterwalder-Dietiker und Karin Dietiker (TC Buchs) holten den Titel . Die beiden hatten einzig im Halbfinal gegen die top gesetzte Stein/Plüss zu kämpfen und setzten sich mit 10:7 im Champions Tie Break durch. Die beiden anderen Partien gewannen sie klar in zwei Sätzen. Karin Dietiker war auch Teil der siegreichen Paarung im Mixed-Doppel. An der Seite von Marco Heimgartner, ebenfalls vom TC Buchs, blieb sie in allen drei Matches ungefährdet. Im Final schlugen die beiden die Paarung Christian Truog / Désirée Brandt-Herklots, beide vom TC Lenzburg.

Maja Osterwalder-Dietiker war auch im Einzel in der Kategorie 30+ R1/R5 engagiert. Hier unterlag sie aber der späteren Siegerin Petra Fisch vom TC Lenzburg im Halbfinal. Ähnlich souverän wie Petra Fisch zeigte sich bei den Frauen 50+ R5/R9 Cécile Pichler (R4). Die Spielerin des TC Aarau blieb in ihren beiden Partien gegen Janine Bär (TC Rothrist) und Jeannine Kolb (TC Bonaduz) ohne Satzverlust und sicherte sich damit verdientermassen den Titel als Aargauer Meisterin.

Wesentlich umkämpfter waren die weiteren Endspiele. In der zweiten Kategorie der Altersklasse 30+, derjenigen für die R5 bis R9 gewinnt Sara Lunario. In der Kategorie der über 60-Jährigen sorgte die ungesetzten Spielerin Margrit Bühlmann (TC Meiringen) mit ihrem Sieg für eine Überraschung. FBA