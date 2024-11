Zwischenstand Oberstufen-Standorte Aarau: Der Stadtrat entscheidet spätestens Anfang Januar 2025

Ende Oktober 2024 hat die «Projektdelegation Variantenentscheid» ihren Auftrag für die Prüfung möglicher Standortkombinationen für den künftig benötigten Oberstufen- Schulraum auf dem Stadtgebiet Aarau abgeschlossen. Denn bis im Jahr 2037 wird ein Schulraumbedarf von gesamthaft 78 Oberstufen-Abteilungen, davon 24 Abteilungen in Buchs und 54 Abteilungen in Aarau, prognostiziert.

Am 22. Januar 2025 um 19 Uhr werden der Stadtrat und der Schulvorstand an einem öffentlichen Anlass über den Stand des Projekts informieren. Genauere Angaben dazu folgen Ende 2024.

Breit abgestützte Bewertung von vier Standortkombinationen

Zwei Architekturbüros stellten die Entscheidungsgrundlagen für die Bewertung der Szenarien mit Standortkombinationen zusammen. Zum einen erarbeiteten sie für jeden der drei Standorte (Schulareal Schachen, Schulareal Zelgli, Leichtathletikareal Telli) verschiedene Varianten, wie der erforderliche Schulraum samt Sportanlagen und Aussenraum geschaffen werden könnte. Zudem stellten sie die Zahlen und Fakten für die quantitative Beurteilung zusammen. Dazu zählte unter anderem: Wie viel Innen- und Aussenraum kann für den Unterricht am Standort genutzt werden? Können die nötigen Raumgrössen erfüllt werden? Wie viel «graue Energie» wird verbraucht und wie ressourcenschonend wird gebaut (bestehende Gebäude oder Neubauten / unterirdische Bauten)? Mit welchen Kosten ist zu rechnen – für Bau, Baurecht oder Landabtausch? Wie viele Provisorien sind für die Umsetzung nötig?

Auch die Hinweise aus der Öffentlichkeit flossen in die Beurteilung der einzelnen Standorte und der Szenarien mit ein. Die Bevölkerung und die Lehrpersonen waren im Mai 2024 an fünf Anlässen eingeladen worden, den Zwischenstand der Architekturbüros zu kommentieren und Hinweise für die Konkretisierung zu geben.

In vier Sitzungen hat die Projektdelegation zunächst einen Kriterienkatalog für die Bewertung der möglichen Oberstufen-Standorte erarbeitet. Dieser enthielt quantitative und qualitative Kriterien in den drei Nachhaltigkeitsbereichen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Anhand dieser Kriterien wurden die Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken jedes Szenarios in der Projektdelegation eingehend diskutiert und bewertet.