220 Jahre Buchhandlung Orell Füssli Wirz im «Aff» in Aarau

Fröhliche Stimmung im und rund um den Affenkasten

Um die enge Beziehung zur Gemeinschaft und die Bedeutung der Literatur in Aarau zu würdigen, hat das Buchhandlungsteam ein besonderes Jubiläumsprogramm zusammengestellt: Jedes 22. Buch, das an den beiden Tagen über den Ladentisch ging, wurde verschenkt. Ausserdem gab es Gutscheine zu gewinnen und eine grosse Schatzsuche rund um die Filiale. Das Jubiläumswochenende verwandelte die Altstadt von Aarau in ein literarisches Abenteuerland.

«Finki» vom Kinderclubbegeistert die Jüngsten

«Das 220. Jubiläum ist für uns ein unvergessliches Ereignis und zeigt einmal mehr, dass die Liebe zur Literatur viele Menschen in Aarau eint. Unser herzlicher Dank geht an all unsere treuen Kundinnen und Kunden, die uns über die Jahre hinweg begleiten, ebenso wie an diejenigen, die heute zum ersten Mal unsere Buchhandlung besuchen. Die Tatsache, dass so viele Besucherinnen und Besucher, egal ob gross oder klein, heute mit uns feiern, erfüllt uns mit Freude und unterstreicht die hohe Wertschätzung für die Literatur hier in Aarau», freut sich Filialleiterin Eva-Maria Sahli am Jubiläum.