38. Aarauer Verbindungstag: Festvortrag eines Wandlers zwischen den Welten

In diesem Jahr war wiederum der KTV Aarau mit der Organisation und Durchführung der 38. Ausgabe des Anlasses an der Reihe. Als Gäste wurde zudem auch die Commercia Aarau eingeladen. So konnte Michael Berger v/o Matros (Altherrenpräsident des KTV Aarau) am 4. Mai 2024 im Grossratsgebäude Aarau eine stattliche Anzahl von über 200 Aarauer Farbentragenden begrüssen.

Seit 2023 engagiert sich Turbo in Namibia mit der Organisation Comundo in der Entwicklungszusammenarbeit für die Berufsbildung. Der Festredner berichtete von seinem aktuellen «Leben zwischen den Welten», über die Berufsbildung in der Schweiz und deren Erfolgsfaktoren sowie über die Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit. Dabei zeigte Turbo auf, dass die Schweizer Berufsbildung im veränderten Umfeld nicht so funktioniere, wie wir sie kennen. Häufig sei sie nicht kompatibel mit dem Bildungs-, Wirtschafts- und Wertesystem im Zielland. Die Methode der Organisation Comundo basiere deshalb auch nicht auf Projektfinanzierung, sondern auf der Idee der «Personellen Zusammenarbeit». Dies bedeute, dass sich Knoblauch v/o Turbo ins vorgegebene System einfüge und mit den Leuten vor Ort, mit Schulleitungen und Lehrpersonen, zusammenarbeite. Um gemeinsame Lösungen zu entwickeln, brauche es aber Vertrauen und (viel) Zeit. Oft wirke man schon nur, «wenn man da sei». Die praktische Umsetzung der Projekte im Alltag sei die grosse Herausforderung, wobei das Credo «Done is better than perfect» laute.