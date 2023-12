Das KIFF-Neubauprojekt nimmt Fahrt auf. Anfang 2024 wird mit der Baubewilligung gerechnet.

Visualisierung: ZVG

562’483.- Franken für die Popkultur: KIFF übertrifft Crowdfunding-Ziel für Neubau und überzeugt damit auch Aarauer Einwohnerrat

«THE KIFF MUST GO ON», unter diesem Titel lancierte das KIFF am 2. November seine grosse Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, innert 40 Tagen eine halbe Million für sein Neubauprojekt zu sammeln. Nun ist klar: «The KIFF will go on», das KIFF wird weitergehen, denn das Aarauer Kultur- und Konzerthaus hat dieses Ziel deutlich übertroffen.