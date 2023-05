Aarau verabschiedet einen Fisch

Das Geschäft «Second Fish» hat in den letzten vier Monaten fleissig Second-Hand-Kleider verkauft. Gebrauchte Kleider, Schuhe und Accessoires in gutem Zustand, wurden in der Region wieder in Umlauf gebracht. Pro Stück kommt zudem ein Franken der Meeresschutzorganisation «Sea Shepherd» zu Gute. Die Geschäftsführerinnen Jana von Wyl und Kelly Reck blicken zurück: «Der Laden fand grossen Anklang beim Publikum, nicht nur aus ökologischen Gründen. Beim herrschenden Überfluss ist es schlicht nicht mehr nötig, neue Kleider zu kaufen. Ausserdem spart man in Secondhandläden auch noch Geld für Ware, die meistens neuwertig ist.»