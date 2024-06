Aarauer Stadtschreiber wechselt zum Kanton – er wird neuer Generalsekretär der Staatskanzlei und stv. Staatsschreiber

Aaraus Stadtschreiber Fabian Humbel wird neuer Generalsekretär der Staatskanzlei des Kantons Aargau.

Bild: ZVG

Fabian Humbel (45) verlässt die Stadtverwaltung der Stadt Aarau nach nur rund 21 Monaten wieder und wird beim Kanton Aargau neuer Generalsekretär der Staatskanzlei und stv. Staatsschreiber.

Stadtschreiber Fabian Humbel wurde vom Regierungsrat per 1. Oktober 2024 zum Generalsekretär der Staatskanzlei und stv. Staatsschreiber ernannt. Deshalb verlässt er die Stadtverwaltung Aarau per 30. September 2024. Der Stadtrat Aarau bedauert diesen Entscheid. Er dankt Fabian Humbel für seine ausgezeichnete Arbeit zu Gunsten der Stadt Aarau und wünscht ihm in seiner neuen Funktion alles Gute. Die Stadtschreiber-Stelle wird schnellstmöglich zur Neubesetzung ausgeschrieben, schreibt die Stadt Aarau in ihrer Mitteilung.

«Dieser Schritt kam für mich zwar auch überraschend schnell. Ich habe diese unverhoffte und nicht alltägliche Chance zu dieser beruflichen Weiterentwicklung auf kantonaler Ebene aber wahrnehmen wollen», sagt Fabian Humbel gegenüber dem «Landanzeiger». «Hätte sich diese spezielle Möglichkeit so nicht ergeben, wäre ich weiterhin mit Freude und Engagement Stadtschreiber in Aarau geblieben.»

Fabian Humbel verfügt über vielfältige berufliche Erfahrungen und einen umfassenden Leistungsausweis sowohl im privaten Sektor als auch bei der öffentlichen Hand. In den letzten sechs Jahren arbeitete er als Stadtschreiber von Aarau und von Zofingen. Zuvor war Humbel in führender Position im Compliance-Bereich von Banken sowie in einer Unternehmensberatung tätig. Er studierte an der Universität Zürich Jurisprudenz mit Abschluss der Dissertation zum Thema Subventionsbetrug. Von 2002 bis 2003 folgte ein Studium in Belgien im Rahmen des Erasmus-Programms im Bereich Europarecht.

Fabian Humbel ist 1979 in Wettingen geboren und im Ostaargau aufgewachsen. In Obersiggenthal gehörte er von 2002 bis 2005 dem Einwohnerrat und von 2006 bis 2009 dem Gemeinderat an. In seiner heutigen Wohngemeinde Unterentfelden ist er Mitglied der Energiekommission.

Führungsunterstützung für den Regierungsrat und Koordinationsaufgaben

Die Staatskanzlei bietet dem Regierungsrat strategische, operative, rechtliche und kommunikative Unterstützung für seine Regierungstätigkeit. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung des regierungsrätlichen Gestaltungs- und Handlungsspielraums, auf der Bewältigung von bestehenden und der frühzeitigen Erkennung von zukünftigen Herausforderungen sowie auf der wirkungsvollen Einflussnahme auf bundespolitische Entwicklungen mit Relevanz für den Kanton Aargau.