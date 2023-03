Aareraum: Zuerst sollen Vogelinseli und Aarepark aufgewertet werden

Nein, eine Flussbadi wie es sie bis in die 50er gab, wird es nicht mehr geben. «Abklärungen haben ergeben, dass eine Badeanstalt direkt am Ufer bzw. im Fluss mit den geltenden Ufer- und Gewässerschutzbestimmungen nicht mehr möglich ist», erklärt Stadtrat Werner Schib. Und doch soll das Aareufer zwischen «Vogelinseli» und Zurlindenspitz aufgewertet und das Wasser zugänglicher gemacht werden. «Möglich sind dafür punktuelle, landschaftlich gut integrierte Aufwertungsmassnahmen, wie Sitzgelegenheiten und kleinere Stege an geeigneten Orten.» Und genau das soll nun ettapiert und in Abstimmung auf weitere laufende Projekte in der Uferregion wie beispielsweise dem Mühlematthof beziehungsweise Philosophenweg sowie dem vorgesehenen Neubau des Eniwa-Kraftwerks umgesetzt werden.