Aargauer Unternehmenspreis 2024: Das sind die Gewinner

Die Siegerunternehmen des Preises 2024 (von links): Markus Blocher, Dottikon Exclusive Synthesis AG (Bestes Aargauer Unternehmen international), Samuel Blaser, Schreinerei Spicher AG (Bestes Aargauer Unternehmen regional und Publikumspreis), und Karim Twerenbold, Twerenbold Reisen AG (Bestes Aargauer Unternehmen national).

Bild: ZVG

Mit dem Aargauer Unternehmenspreis engagiert sich die Aargauische Kantonalbank (AKB) gemeinsam mit dem Aargauischen Gewerbeverband (AGV) für eine starke Aargauer Wirtschaft. Am 25. April 2024 fand die Verleihung vor 700 Gästen zum 17. Mal statt – mit neuen Kategorien und erstmals mit einem Publikumspreis. Austragungsort war das Emil Frey Classic Cars Center in Safenwil. Bundesrat und Gastredner Albert Rösti ehrte die Finalistinnen und Finalisten mit seiner Anwesenheit.

Mit dem Aargauer Unternehmenspreis würdigt die fünfköpfige Jury seit 2007 herausragende unternehmerische Leistungen im Kanton Aargau. In diesem Jahr wurde erstmals ein Publikumspreis vergeben: Zur Wahl standen acht Finalistinnen und Finalisten aus drei Kategorien. In einem Public-Voting bis zum 22. April 2024 wurde pro Kategorie das Unternehmen mit den meisten Stimmen gewählt. Aus diesen drei Finalistinnen und Finalisten bestimmte das Saalpublikum mittels elektronischer Stimmabgabe das Siegerunternehmen. Gewonnen hat die Schreinerei Spicher AG aus Brugg. Das Unternehmen gewinnt ein Mitarbeiterfest für die gesamte Belegschaft. Die Schreinerei Spicher freut sich auch über den Sieg in einer der Kategorien.

Zum ersten Mal vergab die Jury 2024 den Preis in den Kategorien «regional», «national» und «international». Neu wurden auch an der Börse kotierte Aargauer Unternehmen, welche mehrheitlich in Familienbesitz sind, zugelassen. Damit gelang es, die Vielfalt der Unternehmenslandschaft im Aargau im Teilnehmerfeld noch besser darzustellen. Patrick Küng, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Aargauischen Kantonalbank, ist beeindruckt: «Die Qualität und Vielfalt der teilnehmenden Unternehmen ist einmal mehr bewundernswert: vom Mehrgenerationen-Familienbetrieb bis zum börsenkotierten Konzern, vom Weltmarktführer bis zum hochspezialisierten regionalen Nischenanbieter, direkt vor unserer Haustüre im Kanton Aargau. Allen Finalisten gemeinsam ist eine fokussierte Strategie, eine klare Positionierung und die konsequente Umsetzung für den Erfolg.»

Siegerin der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen regional»: Schreinerei Spicher AG

Die Schreinerei Spicher AG aus Brugg entwirft und baut mit Kreativität und Leidenschaft einzigartige Küchen, Möbel und Innenausbauten. Natürliche Materialien und Nachhaltigkeit liegen dem Unternehmen am Herzen, was sich in der Wahl der Materialien und der Herstellung der Produkte zeigt. Das Massivholz bezieht die Schreinerei von regionalen Sägereien, mit welchen sie eine langjährige Zusammenarbeit pflegt. Wo immer möglich stammt das Holz aus umliegenden Wäldern. So wird die heimische Forstwirtschaft unterstützt und Lieferwege werden minimiert. Gleiches gilt für die Stahl- und Polsterwaren. In enger Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden entstehen einzigartige Kreationen von hoher Qualität.

Kernaussagen der Jury:

− klare Strategie, Positionierung und konsequente Umsetzung

− regionale Wertschöpfung und Lieferkette

− erfolgreich umgesetzte interne Nachfolgeregelung

− hohe und ausgeprägte Kundentreue dank hohem Qualitätsanspruch

Siegerin der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen national»: Twerenbold Reisen AG

Die Twerenbold Reisen AG ist die Schweizer Pionierin für Busreisen. Das inhabergeführte KMU aus Baden ist Teil des bald 130-jährigen Familienunternehmens Twerenbold, das Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold in vierter Generation leitet. Das Motto «Innovationen aus Tradition» steht dabei über allem. Als führende Anbieterin von Themen-, Velo-, Musik- und Festtagsreisen setzt Twerenbold Massstäbe. Die 70 Busse der topmodernen Flotte sind im Schnitt 3 Jahre jung und mit Euro-6-Motoren für minimalen Treibstoffverbrauch ausgestattet. Das macht sie zu einem der ökologischsten Reiseträger. Twerenbold setzt bei der Kundenbetreuung auf umfassenden Service: mit Verkauf, eigenem Terminal, eigener Busflotte sowie der Familienreederei mit neun eigenen Flussschiffen.

Kernaussagen der Jury:

− klare Strategie, Positionierung und konsequente Umsetzung

− hohe Innovationskraft

− persönliches, familiäres Engagement

− breite Stammkundschaft dank hoher Kundenzufriedenheit und ausgeprägter Kundennähe

Siegerin der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen international»: Dottikon Exclusive Synthesis AG

DOTTIKON ist Hersteller von qualitativ hochwertigen Veredelungschemikalien, Zwischenprodukten und Exklusivwirkstoffen für die weltweit führende chemische, Biotech- und pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sicherheitskritische Reaktionen, Tieftemperatur- und Hochdruck-Chemie sowie kontinuierliche Prozessführung. DOTTIKON ist seit über 110 Jahren eine im Aargau verankerte Entwicklungs- und Produktionspartnerin. Die bewusst gewählte Einstandortstrategie im Kanton Aargau erlaubt kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege. Dies garantiert eine rasche und effiziente Projektabwicklung sowie eine lückenlose Qualitätssicherung über den gesamten Prozess von Forschung und Entwicklung bis zur Produktion.

Kernaussagen der Jury:

− klare Strategie, Positionierung und konsequente Umsetzung

− enge Kommunikation mit Kundinnen und Kunden sichert erfolgreiches Bestehen in einem hochkompetitiven Weltmarkt

− kontinuierliche Schaffung von neuen Ausbildungs- und Arbeitsplätzen im Kanton Aargau

− laufende hohe Investitionstätigkeit als langfristiges Bekenntnis zum Wirtschafts- und Produktionsstandort Aargau. Mario Agostino/AKB