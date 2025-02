Autocenter Safenwil spendet 2265 Franken an die Krebsliga Aargau

«Wir haben mehrere Kässeli in den drei meist besuchten Kundenzonen platziert, um so viele Spenden wie möglich zu erhalten», so Diane Schneeberger, Verantwortliche Marketing und Kommunikation im Autocenter Safenwil. Innerhalb kürzester Zeit füllten sich die Kässeli mit Bargeld von Besuchenden, welche Krebserkrankte sowie deren Angehörige ebenfalls unterstützen wollten. «Zusätzlich zu den Kässeli boten wir unserer Kundschaft die Möglichkeit, via Twint direkt an die Krebsliga Aargau zu spenden.» Wie hoch dieser Betrag ausfällt, ist laut Schneeberger nicht auswertbar.