Ein Abschiedskonzert mit Wehmut

Dirigent Anton Shaposhnyk (Bildmitte) verlässt die Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil Ende Monat. Er wurde zum Ehrendirigent ernannt.

Bilder: Alfred Weigel

Mit einem vorgezogenen Jahreskonzert verabschiedete sich die Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil von ihrem Dirigenten Anton Shaposhnyk. Gespielt wurden ausschließlich Stücke, die er mit dem Ensemble einstudiert hatte – ein musikalischer Rückblick auf die gemeinsame Zeit.

Die Wehmut war spürbar, als die zehn Stücke des Programms erklangen, ergänzt durch mehrere Zugaben. Eine davon, die schwungvolle Polka Auf der Vogelwiese von Josef Poncar, sorgte für ausgelassene Stimmung. Ansonsten dominierten englischsprachige Titel – ob zufällig oder bewusst gewählt, darüber ließ sich spekulieren. Fröhliche Melodien wie Disney on Parade wechselten sich mit nostalgischen Tönen der Ballade One Moment in Time ab. Golden Bridge schlug eine musikalische Verbindung zu verträumten spanischen Klängen in Castles in Spain. Besonders beeindruckend waren die Soloeinlagen von Alena und Lilja Höchenberger, die dafür verdienterweise grossen Applaus erhielten.

Eine Ära geht zu Ende

„Anton hat uns motiviert und weitergebracht. Umso mehr bedauern wir es, dass er nun den Taktstock niederlegt“, hieß es bereits im Vorfeld des Konzerts. Die Zusammenarbeit begann unter schwierigen Bedingungen: Während der Corona-Pandemie 2020 fanden einige Proben sogar online statt, erinnerte sich Co-Moderatorin Lilja Höchenberger. Diese Herausforderung spiegelte sich auch in der musikalischen Auswahl wider: Nach Singing in the Rain folgte You Raise Me Up – ein sinnbildlicher Abschied. Der scheidende Dirigent hatte das Ensemble durch die „Regenzeit“ des Nicht-Proben-Könnens geführt und es schließlich zu neuen musikalischen Höhen gehoben.

Neben Anton Shaposhnyk wurden an diesem Abend weitere Musiker für ihre Verdienste geehrt. Präsident Simon Höchenberger überreichte Bruno Müller die Urkunde zum Eidgenössischen Musikveteranen – eine Auszeichnung für 35 Jahre aktiven Musizierens. Franz Von Büren blickte auf beeindruckende 60 Jahre Blasmusik zurück. Seit 1988 ist er Mitglied der Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil, leitete die Jugendblasmusik und übernahm bei zahlreichen Anlässen die Rolle des Vizedirigenten. «Man spielt und macht, was nötig ist», fasste er sein langjähriges Engagement bescheiden zusammen. Er wurde zum Ehren-Vizedirigenten ernannt. Auch für Schlagzeuger Otto Gschwend war es ein Abschiedskonzert – nach 29 Jahren in der Musikgesellschaft. Besonders bemerkenswert: Er ist blind, was seine musikalische Leistung umso beeindruckender macht.

Ein bewegender Abschied

Mit The Owl von Marco Martoia, das als dritte Zugabe dargeboten wurde, fiel schließlich der Vorhang für Anton Shaposhnyk und Otto Gschwend in der Mehrzweckhalle Safenwil. Wer ihre letzten Takte mit der Musikgesellschaft noch einmal erleben möchte, findet einen Live-Mitschnitt des Konzerts auf der Facebook-Seite des Vereins. Gleichzeitig läuft bereits die Suche nach einer Nachfolge – damit die Musik auch in Zukunft weiterklingt. Alfred Weigel

Lilja Höchenberger bläst ein Solo bei dem Titel «You Raise Me Up».

Böud: AWE

Bruno Müller zeigt seine Urkunde, die ihn als Eidgenössischen Musikveteran auszeichnet, daneben Vorstandsmitglied Sabrina Höchenberger und Präsident Simon Höchenberger.

Böud: AWE

Bruno Müller (links) und Franz Von Büren stossen auf ihre Ehrungen neben der Bühne an.

Böud: AWE

Die Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil präsentiert am Abschiedskonzert ihres Dirigenten Stücke, die er in knapp fünf Jahren mit ihnen einstudierte.

Böud: AWE