Gelungener «Nomittag mitenand»

Die Eindrücke von Land und Leute könnte nicht verschiedener sein. Armut und Reichtum liegen oft nahe beieinander, Hochhäuser sowie einfache Unterkünfte auf Stelzen wechselten sich je nach Gebiet ab. Immer wieder staunten die beiden Reisenden über die Reparatur-Werkstätten, Wandmalereien und das grosse Angebot auf dem Markt an Gemüse, Früchten und kuriosem Fleischangeboten. Die Frauen mit den Kegelhüten betreiben oft die Arbeiten in der Landwirtschaft, sei es beim Reisanbau oder bei der Ernte von Gemüse. Zum Staunen war zudem, den sehr langen Zug zu sehen, der durch die enge Häuserreihen eines Dorfes fuhr, sowie das grosse Fest am 10. Februar zum neuen Jahr des Drachens. Den Abschluss ihrer Reise führte sie in ein Hochtal in Vietnam, wo sie mit dem Fahrrad an Reisfelder, Gemüse, Zuckerrohr und Bananen Plantagen vorbei radelten. Beim Tanz einer Völkergruppe beteiligten sie sich und hatten viel Spass dabei. Ein herzlichen Dank geht dem Team für Apéro, Kaffee und Tee. Der nächste «Nomittag miteinand» findet beim «Lotto» am 21. Februar statt. ES