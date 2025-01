Von der Tennishalle zum Kuhstall

Im Herbst 2022 plante Sämi Müller ein neues Mehrzweckgebäude für seinen Hof. Zu dieser Zeit war noch unklar, ob es eine Metall- oder Holzkonstruktion sein sollte. Gleichzeitig begann in Oberentfelden der Rückbau der Tennisanlage Aarau West. Müllers Onkel beobachtete beim Abriss, wie die grossen Holzträger der Halle sorgfältig gestapelt wurden. Sofort erkundigte er sich, ob sie verfügbar wären, denn er sah sie vor seinem inneren Auge bereits als neuen Stall für seinen Neffen.

Ganzen Abbund auf der Baustelle erledigt

Die Beteiligten einigten sich schnell, und kurz darauf wurden 140 m³ Holz (65 m³ Holzbinder und 75 m³ Balkenmaterial) nach Safenwil transportiert. Nach einigen Verzögerungen erhielt Müller im Herbst 2023 die Baubewilligung zur Erweiterung seines Hofs. Im Mai 2024 begannen die Mitarbeiter von Rulli Bau mit den Baumeisterarbeiten, gefolgt von den Zimmerleuten von Reto Lehmann aus Staffelbach. Sie führten den gesamten Abbund – das Erstellen der Trägerkonstruktionen und der Wandteile – direkt vor Ort unter freiem Himmel durch. Die Holzkonstruktion der 47 x 23 Meter grossen Halle wurde an einem einzigen Tag aufgerichtet.

Die Seiten wurden mit 37 Jahre alten Lichtstegplatten abgeschlossen, ebenfalls einwandfreies Material der ehemaligen Tennishalle in Oberentfelden. Bereits sieben Monate nach Baubeginn fand am Freitag, den 13. Dezember, das Aufrichtfest in der beheizten neuen Halle statt. «Es ist alles genial gelaufen», freut sich die Familie Müller.