Gerüstet für die Zukunft und Zuwachs aus China

Chinesische Marke Leapmotor neu im Sortiment

Wie der Exkurs in die Historie des Unternehmens zeigt, geht der Erfolg der heutigen Emil Frey Gruppe nicht zuletzt auf den Mut des Gründers zurück, auf Produkte aus Asien zu setzen, «der Entscheid, die Marke Toyota aus Japan zu importieren (ab 1967), sei einer der zwei besten Entscheide gewesen», lässt sich der heutige CEO Walter Frey auf Wikipedia zitieren. Was damals in der Branche für viel Nasenrümpfen gesorgt hat, erwies sich als Jackpot für die zum bedeutendsten europäischen Autoimporteur gewachsenen Emil Frey Gruppe.

Zurück zum Blauen Salon in Safenwil: «Wir präsentieren die Mobilität von morgen und lassen die Menschen eintauchen in die Vielfalt unserer 19 Weltmarken», lautete das Versprechen in der offiziellen Medien-Mitteilung von Emil Frey Autocenter Safenwil. Ein Versprechen, das am Wochenende unter Einbezug der gesamten Belegschaft mit viel Herzblut und Fachwissen eingelöst worden ist. Wer Lust auf ein neues Auto hatte, konnte von zahlreichen Aktionen, Sonderleasingkonditionen, Prämien und vielen weiteren lukrativen Angeboten profitieren. Neben den neuesten Fahrzeugmodellen standen auch über 250 Qualitäts-Occasionen von Emil Frey Select zum Entdecken bereit.