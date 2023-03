AGVS Auto Ausstellung zieht um nach Suhr: «Die erste Auto Ausstellung ohne Benziner in der Schweiz»

Die beiden Organisatoren, Messeleiter Chris Regez und Martin Sollberger, Präsident AGVS, Sektion Aargau, an der Ausstellung im Vorjahr, damals noch im Tennis Aarau West in Oberentfelden. Bilder: Raphael Nadler

Gleich drei Neuerungen gibt es bei der Auto Ausstellung des AGVS: sie zieht von Oberentfelden nach Suhr um, ausgestellt werden nur Fahrzeuge mit alternativem Antrieb und es werden erstmals Testfahrten angeboten. Der Landanzeiger sprach mit den beiden Organisatoren Chris Regez und Martin Sollberger.

Die AGVS Auto Ausstellung vom 10. bis12. März zieht um in die Bärenmatte Suhr.

Landanzeiger: Nach der letzten AGVS Auto Ausstellung in Oberentfelden vor einem Jahr mussten Sie einen neuen Standort suchen, weil die Tennishalle inzwischen nicht mehr steht. Fündig wurden Sie in Suhr. Ein Glücksfall?

Chris Regez: Das kann man sagen. Die Bärenmatte in Suhr ist zentral gelegen und bietet Platz für die Neuwagen in der Halle sowie im grossen Aussenzelt. Wir sind glücklich, dass die meisten bisherigen Aussteller auch in Suhr wieder mit von der Partie sind. So finden die Besucher 85 Fahrzeuge von 19 Marken und 20 Ausstellern.

Martin Sollberger: Die Gemeinde Suhr hat uns sehr gut unterstützt. Vor allem beim Thema Parkplätze. Sie haben uns diverse Parkmöglichkeiten unkompliziert zur Verfügung stellen können. Dasselbe gilt auch für benachbarte Gewerbebetriebe, die uns ihre Parkplätze überlassen.

Nebst dem Umzug nach Suhr gibt es eine weitere Neuerung: Ausgestellt werden ausschliesslich Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, also verschiedene Arten von Hybrid, Elektro, Gas oder Wasserstoff — weshalb?

Martin Sollberger: Weil die Entwicklung ganz klar in diese Richtung geht. Das zeigen die Verkaufsstatistiken deutlich. Deshalb haben wir uns entschlossen, keine reinen Benziner und keine Diesel auszustellen. Rund 20 Aussteller haben wir an einen Info-event in den Bären eingeladen, die neuen Räumlichkeiten gezeigt und das neue Konzept vorgestellt, welches auf Zustimmung stiess. So wird Suhr die erste Auto Ausstellung ohne Benziner- und Dieselautos in der Schweiz sein. Als Gastaussteller zeigt der AGVS Lehrberufe rund ums Auto und nebst Versicherungen zeigen Energiekonzerne ihre Systeme für das Aufladen von Elektroautos.

Nebst dem neuen Ausstellungsort und dem neuen Konzept kommt es noch zu einer dritten Neuerung.

Chris Regez: Ja, aller guten Dinge sind drei. Wir haben gesehen, dass wir hier in Suhr endlich die Möglichkeit haben, dass Autos Probe gefahren werden können. In Oberentfelden war dies aufgrund der Lage nicht möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, kann man schon jetzt einen Termin für eine Testfahrt online buchen auf unserer Homepage www.auto-aargau.ch.

Viel Neues also an der diesjährigen Autoausstellung. Sie beide tönen sehr optimistisch und freuen sich auf Suhr?

Martin Sollberger und Chris Regez: Ja natürlich! Wir spürten von Anfang an, dass wir in Suhr willkommen sind. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den benachbarten Betrieben und dem Team der Bärenmatte lief gut. Wunderbar, dass die Jugendfeuerwehr Suhr den Parkdienst übernimmt. Und nicht zuletzt, dass das Hotel Bären das Messerestaurant ist für Aussteller, ihre Kunden und alle Besucher.

Interview: Kaspar Flückiger