Sie haben mit «Whitable» national überzeugt und gewonnen (von links): Lorenz Schwendener, Mattia Meier, Jasmin Hartmann, Jemina Gloor, Lia Loosli, Yven Alder und Tabea Grütter.

BILD: ZVG

Alte Kantonsschule Aarau: Miniunternehmen «Whitable» wird Company of the Year 2024 – «Lucoro» gewinnt den Best Brand Award

Das Miniunternehmen «Whitable» von der Alten Kantonsschule Aarau (WMS), wurde am Wochenende im Finale der besten 25 Miniunternehmen der Schweiz, zur National Company of the Year 2024 erkoren. Die Schüler der Alten Kanti Aarau haben mit ihrem praktischen Stift zur schnellen Entfernung von Flecken, die Jury überzeugt und den Titel des besten Miniunternehmens der Schweiz geholt. Das zweite Miniunternehmen der Alten Kanti, «Lucoro», klassierte sich auf Rang 2 und gewann zudem den Best Brand Award.

Die Jugendlichen des Teams «Whitable» überzeugten auf ganzer Linie. Ihnen gelang es, clevere Produktionsmethoden, Innovation und nachhaltige Unternehmensführung gekonnt zu verbinden und unternehmerisch umzusetzen. «Wir wussten, dass die Konkurrenz gross war, aber wir haben nicht aufgehört, daran zu glauben. Jetzt sind wir hier und wir sind überglücklich!», so Yven Alder, CEO des Siegerteams. Das siebenköpfige Team der Alten Kantonsschule Aarau (WMS) kann somit die Schweiz am Europäischen Finale im Juli in Catania (Italien) vertreten. Die weiteren Podest¬plätze belegen Lucoro, der Alten Kantonsschule Aarau sowie Xirup, des Lycée Blaise-Cendrars. Zusätzlich zur offiziellen Rangierung wurden spezifische Awards von ausgewählten Partnern vergeben. Whitable gewann nebst dem diesjährigen Wettbewerb auch das Best Vocational Education Team Award. Dieser Award wird den Miniunternehmen aus Berufs-, Wirtschafts-, und Fachmittelschulen etc. vergeben, die eine extra Portion Praxis mit in das Company Programme nehmen.

Das Nationale Finale fand im Rahmen des Company Programme der Non-Profit-Organisa¬tion YES statt, in welchem Schülerinnen und Schüler während eines Schuljahres reale Miniunternehmen gründen und führen. Aus 180 am Wettbewerb teilnehmenden Miniunternehmen qualifizierten sich die besten 25 für das Nationale Finale.

Um die Jury von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, haben die Teams während zwei Tagen ihre Produkte und Dienstleistungen an ihren Ständen verkauft, Interviews mit Fachpersonen geführt sowie Bühnenpräsentationen gehalten. So kämpften sie um zahlreiche Awards und um den begehrten Titel der Company of the Year 2024. Claudio Rossi, der Jurypräsident des diesjährigen Wettbewerbs ist begeistert von den Miniunternehmen: «Träumt, arbeitet und realisiert eure Ideen – ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was YES euch mit auf dem Weg gibt».