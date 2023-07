Argovia Stars im Telli Center

Die Argovia Stars durften am 19. Juli ihre Sportart im Telli-Center in Aarau präsentieren. Mit einem Geschicklichkeitsparcours, einer Schussanlage mit Wettbewerb, Argovia-Stars-Schoggi und Spielern aus dem 1.-Liga-Team, konnten sich Gross und Klein vom Hockeyfieber anstecken lassen. Für viele der Besucher war es die erste Möglichkeit eine komplette Ausrüstung anzuziehen oder mit einem Puck die eigne Geschicklichkeit zu testen. Gar nicht so einfach, auch ohne Glatteis. Anna Hitz