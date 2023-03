Argovia Stars verpflichten Jozef Kovacik als neuen Trainer

Jozef Kovacik arbeitete in den letzten Jahren beim EHC Sursee (2. Liga) sowohl im Aktiv-, wie auch im Nachwuchsbereich. Kovacik begann seinen Weg im Eishockey mit acht Jahren in Topoľčany (Slowakei). Er blieb 34 Jahre als Spieler auf dem Eis, wobei er 23 Jahre als Profi spielte. Anschliessend wechselte er in die Rolle des Trainers, welche er seit über 20 Jahren wahrnimmt. Er hat sowohl Nachwuchs- wie auch Aktivteams trainiert, wobei er mehrere Meistertitel mit seinen Teams gewonnen hat.