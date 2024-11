Auffahrkollision auf der A1 blockiert Fahrbahn im Baustellenbereich

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 8. November 2024, gegen 11.30 Uhr. Ein 40-jähriger Fahrer eines Iveco-Lieferwagens musste im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Zürich stark abbremsen. Sowohl er als auch die direkt hinter ihm fahrende Tesla-Lenkerin konnten rechtzeitig bis zum Stillstand bremsen. Doch der nachfolgende Mercedes-Lieferwagen mit Anhänger konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des Teslas.