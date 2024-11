Ein Drachen sorgte für lautes Lachen

Einen weihnachtlichen Touch hatte das Konzert mit Mariah Careys «All I want for Chrismas» und Leonard Cohens «Hallelujah». Die Kinder unter den Besuchern freuten sich über die Filmmelodien «The Simpsons» und «How To Train Your Dragon». Als Moderatorin Sabrina Höchenberger einen schwarzen Plüschtierdrachen in die Höhe hob, lachte ein kleines Mädchen in der zweiten Kirchenbankreihe lautstark zur Begeisterung aller Konzertbesucher. John Powells Drachenmusiktitel kündigte Musig-Präsident Simon Leuenberger auch noch als zweite Zugabe an und outete sich als grosser Fan des Filmes. Zuvor war als erste Zugabe noch «Let It Snow! Let It Snow!», bekannt durch Frank Sinatra, zu hören – ein frommer Wunsch, den sich vor allem Kinder und Wintersportler zu Weihnachten wünschen.