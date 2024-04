Balkonbrand in Mehrfamilienhaus – keine Verletzten – erheblicher Sachschaden

Der Brand brach am Dienstag, 2. April 2024, kurz nach 18.00 Uhr, in einer Attikawohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schnepfwinkelstrasse in Safenwil aus. Anwohner bemerkten das Feuer und wählten den Notruf. Die aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhindern, dass er sich weiter auf das Gebäude ausbreiten konnte. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.