Bank Leerau: Sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2023

Ein wichtiger Meilenstein in der jüngsten Unternehmensgeschichte war die Übernahme der Bankleitung durch Kevin Rohner im Juni 2023. Seit Anfang Juli ergänzt Sandro Käser die Geschäftsleitung der Bank als Nachfolger von Martin Haller, welcher nach langjähriger Tätigkeit für die Bank verabschiedet wurde. Mit Unterstützung des ganzen Teams vollzog sich dieser Generationenwechsel in der Bankleitung reibungslos.

Die verjüngte Geschäftsleitung lenkt das Unternehmen mit grossem Engagement und gewohnter Sorgfalt in eine vielversprechende Zukunft. Unter dieser neuen Leitung kann die Bank den eingeschlagenen Erfolgskurs weiterschreiben. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft übertraf im Rechnungsjahr, begünstigt durch ein positives Zinsumfeld, das Vorjahresergebnis um erfreuliche 12.0 %. Mit einem Geschäftserfolg, der 10.4 % über dem Vorjahresergebnis liegt, ist die Bank in der Lage, das Eigenkapital weiter zu stärken. Diese solide Finanzbasis ermöglicht es, kontinuierlich in die Zukunft der Bank zu investieren.