Neue Führung setzt auf Nachwuchs und Zusammenarbeit

Das Feuerwehrmagazin in Moosleerau bot den passenden Rahmen für einen festlichen Abschied und eine Neuausrichtung. Nach drei Jahren im Amt übergab Mario Bär seinen roten Kommandantenhelm an seinen Nachfolger Marco Schneiter. Ursprünglich wollte Bär nur für zwei Jahre die Leitung übernehmen, aber durch die Corona-Pandemie verlängerte sich seine Amtszeit auf drei Jahre. Die Moosleerber Gemeinderätin Jeannine Graber würdigte seinen Einsatz mit herzlichen Worten und dankte ihm für seine insgesamt 16 Jahre Dienst in der Feuerwehr. Ein vollständiger Abschied ist jedoch nicht geplant: Bär bleibt der Feuerwehr als Ausbildungsoffizier für ein weiteres Jahr erhalten.