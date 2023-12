Kreisschule Schule Leerau: Bewegendes Weihnachts-Musical mit über 150 Kindern

An der Kreisschule Leerau fand am 21. Dezember eine Weihnachtsfeier statt, bei der über 150 Schulkinder ihre Familien mit dem Musical «em Hirt Simon syni vier Liechtli» nach einer Geschichte von Marcus Pfister erfreuten. Unter der Leitung von Margrit Klauser wurden die Lieder in den vergangenen Wochen in allen Klassen geübt, einzelne Stücke in Begleitung von Ukulelen, Djembes und Mundharmonikas. Die 4. Klasse studierte unter der Leitung von Saskia Felber das Theaterstück ein. Die Aufführung endete mit dem Lied «We Wish You a Merry Christmas», welches alle so richtig in die bevorstehenden Weihnachtstage einzustimmen vermochte. KSL