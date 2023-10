Fusion geglückt: Aus sechs Vereinen wird der STV Leerau

Gute 230 Mitgliederinnen und Mitglieder haben die sechs Turnvereine aus Kirchleerau und Mooslerau, die sich am Donnerstagabend in grösster Einigkeit zum neu gegründeten STV Leerau zusammengeschlossen haben: Nur gerade eine Gegenstimme hatten sie in der Turnhalle von Moosleerau zu verzeichnen.