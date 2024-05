Geschichteträchtige Wanderwege eröffnet

Der Austausch kreativer Ideen der beiden Verschönerungsvereine Kirchleerau und Moosleerau endete in einem 15 Kilometer langen, rotmarkierten Rundweg, den man in zirka 4 ½ Stunden locker bewältigen kann – vollgepackt mit historischen Informationen auf den Infotafeln der sechs Stationen. Die an der Eröffnung Teilnehmenden nahmen eine rund fünf Kilometer lange Teilstrecke mit zwei Stationen, der blaumarkierten, kinderwagentaugliche Route in Angriff. Die Präsidenten der beiden Verschönerungsvereine, Rolf Baumann (Kirchleerau) und Marco Hunziker (Moosleerau) verteilten Informationsmaterial mit Lagekarte und Hinweisen von Sehenswürdigkeiten und Rastplätzen.