Regierungsrat Hürzeler besucht die Kreisschule Leerau

Der Kreisschule Leerau wurde am 31. Oktober 2024 ein besonderer Besuch zu Teil. Regierungsrat Alex Hürzeler und der Leiter der Abteilung Volksschule, Patrick Isler-Wirth, verbrachten einen ganzen Morgen an der Schule. «Solche Besuche aus dem Departement Bildung, Kultur und Sport BKS haben zum Ziel, den Kontakt zu den Schulen im Kanton Aargau zu stärken und einen direkten Einblick in den Schulalltag zu gewinnen», sagte Alex Hürzeler.