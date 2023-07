Bereit für den Maienzug: «Schön kuschlig» ist das Standarten-Kostüm für Juri

«Die Kiste hab ich mir kleiner vorgestellt», sagt der 11-jährige Juri als Stadtweibelin Monika Ramseyer die Kiste mit dem historischen Standarten-Kostüm aufs Sofa legt. Es ist aber auch ganz schön viel drin, merkt Juri bei der Kostümanprobe. Strümpfe, Pluderhose, Bluse, Wams, Schuhe, Hut, Hosenträger, Gurt und ganz viele Sicherheitsnadeln. «Also mir wäre das zu heiss», sagt Juris jüngerer Bruder Lovis. Aber Juris Freude über die Rolle des Standartenträgers am diesjährigen Maienzug ist ungebrochen. «Das wollte ich schon immer mal machen», sagt er.

In diesem Jahr hatten die Fünftklässer des Gönhard-Schulhauses die Möglichkeit, sich für die Rolle des Standartenträgers zu melden. Das Los hat schliesslich Juri auserkoren. Und tatsächlich sitzt das Kostüm wie angegossen. Nur die Strümpfe rutschen beim Gehen herunter, weshalb sie mit Sicherheitsnadeln an seinen Turnhosen befestigt werden. «Schön kuschlig», sagt Juri und schaut stolz an sich herunter. «Aber um als Goali Fussball zu spielen, wäre das Outfit nichts.»